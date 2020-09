Brescia, denuncia per tentato furto e via la patente a un ubriaco

(red.) Nella notte tra giovedì 10 e oggi, venerdì 11 settembre, i carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio e puntando l’attenzione soprattutto sui dintorni della stazione ferroviaria nei confronti degli esercizi commerciali, ma anche per evitare reati predatori e fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti.

Con l’aiuto delle unità cinofile e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità i risultati non sono mancati. Un uomo è stato denunciato per tentato furto nel momento in cui è stato trovato in possesso di merce rubata dal supermercato “To.market” in viale della Stazione.

In un’altra circostanza, invece, è stato fermato un individuo che, alla guida di un’auto con altre tre persone, non rispettava i limiti di velocità e svolgeva manovre pericolose alla vista dei militari. L’automobilista è stato bloccato e sottoposto al test dell’alcol che ha registrato un livello di 2,5 grammi per litro, cinque volte oltre il consentito. Si è quindi visto ritirare la patente.