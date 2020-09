Fiere, “Creattiva” e “Campionaria” da Bergamo al Brixia Forum

(red.) L’alleanza tra le due città più colpite a livello nazionale dalla pandemia da coronavirus, come Brescia e Bergamo, non è solo a livello culturale (per esempio da Capitale italiana della cultura condivisa nel 2023), ma si fa concreta anche in altri termini. Ieri, martedì 8 settembre, la presidente di ProBrixia e Lombardia Fiere Giovanna Prandini ha sottolineato come si metta in pratica il contratto di rete tra Brescia, Montichiari, Bergamo e Cremona.

E in questo senso l’alleanza con la Promoberg Fiera di Bergamo consentirà al Brixia Forum di ospitare due manifestazioni riconosciute e che erano previste nel paese orobico. Al momento i padiglioni della fiera bergamasca sono ancora occupati da un ospedale da campo per i malati Covid e quindi si è optato per puntare su Brescia.

In via Caprera dall’1 al 4 ottobre arriverà “Creattiva” che si occupa di arti manuali e dal 27 al 29 novembre “Campionaria” dedicata a diversi settori di merce. Per quanti da Bergamo intenderanno raggiungere Brescia per partecipare alle manifestazioni ci saranno bus navetta dall’aeroporto di Orio.