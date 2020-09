Brescia, in via Zara nuovo market Lidl con un occhio all’ambiente

(red.) Un nuovo supermercato e all’insegna del risparmio energetico. E’ quello della catena Lidl che sarà inaugurato domani, giovedì 10 settembre, in via Zara a Brescia e portando così a quattro i punti vendita del gruppo in città. L’edificio si trova in un’area che era rimasta abbandonata dopo la chiusura di una concessionaria auto e all’interno troveranno posto 25 dipendenti, di cui 19 di nuova assunzione.

Come detto, il nuovo supermercato è frutto anche di uno sguardo all’ambiente, con zero consumo di suolo, classe energetica A+, vetrate per favorire l’illuminazione naturale, un impianto fotovoltaico e luci a led. Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 21,30.