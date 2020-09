Bici a noleggio, a Brescia con BiciMia numeri da primato in Italia

(red.) Brescia è sempre più simile, parlando di mobilità, alle grandi città europee, addirittura anche capitali, nel momento in cui si parla di biciclette prese a noleggio. Lo indicano i dati del rapporto annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility sottolineando come nella media in Italia ci sia un noleggio al giorno per ogni bicicletta, ma a Brescia la cifra aumenta a poco più di 4 e mezzo, per esempio come Parigi.

Numeri che arrivano d’intesa con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rapporto ha studiato la situazione in 31 città italiane capoluogo di provincia che mettono a disposizione il servizio di noleggio e da questo punto di vista BiciMia a Brescia è prima per rotazione che percentuale di uso di ogni mezzo, fino a un’ora e venti minuti.

Oltre al fatto che si segnalano 2 bici ogni mille abitanti nella nostra città, numeri superiori rispetto ad altri. BiciMia al momento conta su 80 stazioni destinate a diventare quasi 100, con altre 150 biciclette e con 28 mila abbonati.