Brescia, residenti fanno arrestare un ladro tra le auto in sosta

(red.) Alcuni residenti della zona di via Crocifissa di Rosa a Brescia, in città, sono stati decisivi nel contribuire a portare all’arresto di un predone di auto. E’ successo venerdì sera 4 settembre quando alcuni cittadini presenti in zona non hanno potuto fare a meno di notare un individuo che cercava di tenersi nascosto mentre forzava le serrature delle auto parcheggiate per prelevare oggetti di valore.

Dal luogo è subito partita una chiamata al 112 che ha mobilitato una Volante della questura e sorpreso in flagrante il malvivente. L’uomo, un 59enne, era intento con una pinza a forzare una portiera di un veicolo. E quando è stato beccato, i poliziotti sono venuti a capo di una situazione non nuova per l’italiano. Infatti, aveva addosso un tablet, due cellulari e un paio di occhiali che aveva appena rubato dalle vetture in sosta.