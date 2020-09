Brescia, è allarme baby gang: un altro gruppo denuncia un’aggressione

(red.) L’episodio avvenuto nello scorso fine settimana tra sabato 29 e domenica 30 agosto in piazza Tebaldo Brusato a Brescia, nel cuore del centro storico cittadino, che ha visto un 15enne vedersi fratturato un braccio da parte di un coetaneo, non era isolato. E’ il segno, visti i numerosi precedenti, che la zona tra la stessa piazza in cui è presente il comando provinciale dei carabinieri, così come piazza Arnaldo, sia da tenere monitorata per le orde di ragazzini in preda alla violenza.

E quella stessa sera dell’aggressione al 15enne, pare per uno sguardo di troppo verso una ragazza, un’altra comitiva di quattro giovani – come riporta il Giornale di Brescia – ha denunciato di essere stata picchiata in vicolo dell’Aria. Gli stessi giovani bresciani dicono che lo scontro sarebbe partito senza un motivo particolare e due di loro, subendo calci e pugni, hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche alla Poliambulanza di Brescia.

I quattro hanno denunciato ai carabinieri di essere stati circondati da una banda di italiani e stranieri coetanei, tutti di circa 20 anni. Su questo, sull’episodio del 15enne e su altri precedenti i militari stanno continuando a indagare.