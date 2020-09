Bus e metro fino all’80% di capienza. Nuova campagna per studenti

(red.) Al termine della giornata di ieri, lunedì 31 agosto, è stato raggiunto un accordo tra il Governo e le regioni in tema di trasporto pubblico locale, soprattutto in vista del ritorno a scuola a partire dal 14 settembre come previsto nella maggior parte delle regioni italiane, Lombardia compresa. Dall’incontro è emersa un’intesa sul fatto che gli autobus e gli scuolabus potranno viaggiare fino all’80% di capienza, anche se la Lombardia punta a raggiungere la capienza completa. Senza dimenticare che, nei casi di viaggi che non superano il quarto d’ora, i mezzi potranno viaggiare con tutti i posti occupati. Una situazione che, però, preoccupa non poco i sindacati bresciani che rappresentano i lavoratori nel settore del trasporto pubblico.

Di media sugli autobus potranno salire fino a 90 persone, ma i controlli saranno più difficili, compreso mantenere il quarto d’ora di viaggio visto il traffico e considerando che molti punteranno sul traffico privato. Intanto, sempre dal punto di vista dei numeri, sono 35 mila gli studenti delle scuole superiori che usano i mezzi pubblici e di cui 14 mila in città dalla provincia. Nel frattempo è stato revocato lo sciopero che era in programma proprio il 14 settembre e dopo che i contributi dalla Provincia al trasporto pubblico sono arrivati. Per quanto riguarda la metropolitana, Brescia Mobilità fa sapere che potrebbe essere potenziata la frequenza e che, stando la situazione attuale, con la possibilità di frequenza a scuola a giorni alterni, non ci sarebbero problemi.

E sempre sul fronte del trasporto pubblico, ieri, lunedì 31 agosto, è stata lanciata la nuova campagna di abbonamenti. Anche quest’anno il Comune di Brescia, in collaborazione e con il contributo delle Istituzioni Universitarie Bresciane e del Gruppo Brescia Mobilità, sulla scia degli importanti risultati negli scorsi anni, che hanno visto un costante aumento dei fruitori – si legge in una nota – propone una speciale campagna abbonamenti dedicata agli studenti delle università di Brescia con un ricco pacchetto di opportunità per gli spostamenti con i mezzi pubblici. A tutti gli studenti iscritti agli Atenei di Brescia (Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Conservatorio di Musica “Luca Marenzio”, Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, ENAIP di Botticino) viene offerta la possibilità di muoversi grazie agli abbonamenti a prezzo agevolato validi per viaggiare in metro e per utilizzare gli autobus all’interno della Città (zona 1) ma anche dei 14 comuni dell’area urbana (zona 2).

Per gli studenti neo iscritti (matricole) lo sconto è del 35%: l’abbonamento annuale di sola Zona 1 o sola Zona 2 costerà 169 euro a fronte dei 260 euro previsti per l’annuale studenti, mentre l’abbonamento annuale di Zona 1+2 costerà 269 euro a fronte dei 410 euro previsti per l’annuale studenti corrispondente. Per gli studenti universitari frequentanti gli anni successivi al primo lo sconto è del 25%: l’abbonamento annuale di sola Zona 1 o di sola Zona 2 costerà 199 euro, mentre l’abbonamento annuale di Zona 1+2 costerà 309 euro. Da sottolineare che per tutti, così come per gli altri utenti del trasporto pubblico, sono a disposizione i voucher per gli abbonamenti non utilizzati durante il periodo di lockdown: i voucher possono essere richiesti tramite il form online sul sito www.bresciamobilita.it oppure presso gli Infopoint del Gruppo, e lo sconto spettante va a cumularsi alle agevolazioni specifiche per gli universitari.

Ogni studente può scegliere la data di inizio della validità del proprio abbonamento in base alle proprie esigenze di viaggio personali e universitarie: il titolo di viaggio può essere valido a partire dal 1° settembre, dal 1° ottobre o anche – novità di quest’anno – dal 1° novembre: questa data è stata introdotta per andare incontro alle specifiche esigenze di molti studenti i cui corsi potrebbero, in particolar modo quest’anno,

posticipare l’inizio. E per gli studenti delle università bresciane che utilizzano saltuariamente i servizi di

trasporto pubblico sono a disposizione abbonamenti a prezzo agevolato da 50 corse (con validità 3 mesi o 6 mesi) o da 100 corse (con validità 9 mesi), che permettono di viaggiare in Zona 1 o in Zona 1+2. Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità agevolano gli spostamenti degli studenti con sconti e gratuità anche per l’utilizzo degli altri servizi di mobilità della città, in modo da andare incontro al meglio possibile alle esigenze di viaggio dei più giovani, non solo per lo studio ma anche nel tempo libero.

A tutti gli studenti degli Atenei di Brescia che presentano documentazione di iscrizione ad un corso universitario è riservata una speciale agevolazione per l’utilizzo di Bicimia: non viene infatti richiesto il pagamento della cauzione di 25 euro, ma solo il versamento dei 5 euro di credito per l’utilizzo del servizio, che è inoltre sempre gratuito nei primi 45 minuti di utilizzo. Vantaggi anche per chi si vuole avvicinare al mondo del car sharing: gli studenti possono abbonarsi ad Automia, il servizio di car sharing di Brescia Mobilità, al costo annuale di 50 euro e godere dello sconto del 50% sulle tariffe variabili (oraria e chilometrica). I titoli di viaggio dedicati agli universitari sono acquistabili presso l’Infopoint Turismo e Mobilità in via Trieste 1 e viale della Stazione 47 o presso l’Info Ticket Point di via San Donino 30. Al momento dell’acquisto agli studenti iscritti agli anni successivi al primo verrà richiesto di presentare dichiarazione di frequenza di un corso universitario, mentre le matricole dovranno presentare dichiarazione di impegno all’iscrizione ad un corso universitario.