Brescia, altri controlli dei carabinieri tra il Carmine e la stazione

(red.) I quartieri del Carmine e i pressi della stazione ferroviaria di Brescia continuano a restare nel mirino dei controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Brescia. Le attività serali e notturne sono andate avanti anche nei giorni precedenti a lunedì 31 agosto con l’aiuto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, l’Ispettorato del Lavoro e quello del Nucleo Cinofili. L’ultimo bilancio ha visto controllate 95 persone e 31 veicoli nella zona della stazione e di altri luoghi sensibili.

Nel mirino dell’analisi sono finiti anche bar, ristoranti e locali notturni, di cui due hanno incassato sanzioni per oltre 7 mila euro. E’ soltanto uno dei numerosi interventi messi in campo nel corso del mese di agosto che ha visto in tutto 300 persone e 120 veicoli controllati, 15 sanzioni emesse, la denuncia di cinque titolari di esercizi commerciali per la mancata sicurezza sul lavoro e multe per oltre 58 mila euro.