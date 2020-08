Verdi Europa Verde: “Giusto il referendum sugli ascensori in Castello”

(red.) Verdi -Europa Verde Brescia ha dichiarato di essere a sostegno del referendum contro il progetto dell’amministrazione Comunale di Brescia, che vorrebbe riproporre gli ascensori per il castello di Brescia che si trova in pieno Centro storico, vincolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Salvatore Fierro portavoce dei Verdi-Europa Verde Brescia, ha detto di accogliere con molto favore l’iniziativa referendaria lanciata da isoldiditutti(centro di informazione per i cittadini Bresciani coordinato da Cesare Giovanardi). “Perchè siamo convinti”, ha ribadito Fierro, “che questa iniziativa Referendaria possa cogliere nel segno dando voce ai cittadini Bresciani per dire NO ad uno scempio inaccettabile sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista di investimenti dannosi e costosi. Ci mettiamo da subito a disposizione”, ha concluso, “per dare supporto organizzativo e per avviare la raccolta di firme necessarie come previsto dallo statuto comunale”.