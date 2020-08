Brescia, nuove insegne e loghi A2a per il PalaLeonessa

(red.) In vista della prossima stagione sportiva della Pallacanestro Brescia, il PalaLeonessa si rifà il look dal punto di vista pubblicitario. A2a, infatti, nel 2019 si è aggiudicata la sponsorizzazione del palazzetto fino al 30 giugno 2024 e per un importo di 80 mila euro all’anno.

Nel corso degli ultimi giorni precedenti a giovedì 13 agosto si è provveduto con il piazzamento delle nuove insegne e dei nuovi loghi, così come riportano la stessa immagine i banner all’interno e i vari arredi. Nell’ambito del contratto, saranno ricavate risorse per occuparsi della gestione dell’impianto.