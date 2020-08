Boom monopattini elettrici, Brescia pensa al servizio sharing

(red.) Si sta registrando anche nel bresciano, complice il bonus nazionale del 60% sull’acquisto, il boom di vendite di monopattini elettrici. Tanto che in città si vedono sempre più persone, soprattutto giovani, muoversi nel traffico a bordo di questi mezzi. Tuttavia, non mancano le sanzioni, al momento una decina, tra chi non ha rispettato i divieti, anche al passaggio al semaforo rosso. Senza dimenticare che non si possono superare i 25 chilometri orari in strada e 6 chilometri nelle aree pedonali.

E visto che il fenomeno si sta ampliando, il Comune di Brescia, secondo quanto scrive il Corriere.it, sta pensando di lanciare una manifestazione di interesse per affidare un servizio di sharing. Esattamente come già è disponibile per le biciclette e le auto con BiciMia e AutoMia. 25 km orari sulla carreggiata e 6 km in zona pedonale.