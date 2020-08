Brescia, viola i servizi sociali: la Polizia lo trasferisce in carcere

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 12 agosto si sono aperte le porte di una cella del carcere di Canton Mombello a Brescia per un uomo di 36 anni che lo scorso giugno, finito nei guai, era però riuscito a ottenere l’affidamento ai servizi sociali come misura alternativa. Tuttavia la sua condotta non sarebbe stata in linea con le indicazioni e spesso l’uomo sarebbe stato visto in luoghi dove non poteva andare.

Una continua violazione delle disposizioni che ha portato a far intervenire il magistrato di sorveglianza aggravando la misura con il carcere lo scorso luglio. Ma nel frattempo il 36enne si è reso non rintracciabile e sono stati gli agenti di una Volante della questura di Brescia a fermarlo notificandogli l’ordine di trasferimento dietro le sbarre.