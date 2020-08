Cinema, il 13 agosto riaprono le multisala Oz e Wiz a Brescia

(red.) Per gli appassionati cinefili, anche d’estate, è una notizia attesa. Giovedì 13 agosto riapriranno a Brescia città le multisala Oz e Wiz. A darne l’annuncio è la famiglia Quilleri, proprietaria delle due sedi, per le sale cinematografiche al Campo Grande e all’interno del centro commerciale Freccia Rossa. E l’occasione della riapertura è la proiezione di due film molto attesi, come “Onward” della Disney (in sala dal 19 agosto) e soprattutto “Tenet” di Christopher Nolan dal 26 agosto. Ma come detto, le multisala riapriranno giovedì anche per verificare il rispetto delle misure di sicurezza.

Per tutta la settimana saranno proiettati film già usciti e puntando sulle prenotazioni, con famiglie e amici che potranno essere vicini tra loro, ma distanti dagli altri. In ogni caso si dovrà indossare la mascherina, le sale saranno sanificate e all’ingresso ci sarà il gel igienizzante. Per una settimana le pellicole saranno proposte a 5 euro e 6 euro nel fine settimana, compreso sabato di Ferragosto quando le sale saranno aperte.