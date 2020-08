Brescia, investito all’alba in via dei Mille. Si cerca pirata della strada

(red.) Dall’alba di domenica 9 agosto gli agenti del Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale di Brescia stanno indagando su un sospetto investimento stradale avvenuto in via dei Mille, in città. Prima delle 6 sul posto era intervenuta un’ambulanza, dopo la chiamata al 112, per la presenza di un uomo disteso a terra lungo una delle corsie della via. La sensazione era che si trattasse di un incidente, invece dietro quei fatti potrebbe celarsi altro.

E in particolare un pirata della strada che, forse di proposito, potrebbe aver investito quel tunisino di 29 anni prima di fuggire. Questo è quanto trapela da ambienti investigativi e come riporta il Giornale di Brescia. L’uomo a terra, con ferite e probabili fratture, era stato segnalato da alcuni residenti. E al momento di essere soccorso sarebbe stato in grado di dire che qualcuno lo aveva investito in modo volontario.

Lui, consumatore di cocaina, in quegli istanti concitati potrebbe aver avuto una lite con il suo pusher che poi lo avrebbe investito lasciandolo a terra prima di darsi alla fuga. Gli agenti della Polizia Locale, anche vagliando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, stanno cercando una Bmw scura a bordo della quale l’autista rischia di essere incriminato, se confermato l’investimento volontario, anche per tentato omicidio.