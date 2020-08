“Carminiamo”, sabato modifiche alla viabilità in Carmine

(red.) In occasione dell’evento “Carminiamo”, che si terrà nel quartiere Carmine, sabato 8 agosto saranno adottate alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate.

Dalle 17 alle 24 sarà vietata la sosta con rimozione forzata in Contrada del Carmine, tra via delle Battaglie e vicolo dell’Anguilla. La sosta sarà vietata inoltre in via fratelli Bandiera tra via Marsala e il civico 22 e da via delle Battaglie a via Bixio.

Dalle 18 alle 24 saranno chiuse al traffico Contrada del Carmine, nel tratto tra via delle Battaglie e vicolo dell’Anguilla, e via fratelli Bandiera, tra via Marsala e via Odorici e tra via delle Battaglie e via Bixio.

Sarà invece consentita la circolazione ai residenti e alle persone autorizzate compatibilmente alle esigenze della manifestazione.