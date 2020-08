Brescia, pezzi di cornicione cadono dalla chiesa di Sant’Agata

(red.) Ieri mattina, martedì 4 agosto, si è sfiorata la tragedia nella zona pedonale di corsetto Sant’Agata, nel cuore del centro storico cittadino di Brescia, dove alcuni pezzi di cornicione si sono staccati dalla chiesa di Sant’Agata finendo in strada. Ma non solo, perché uno dei pezzi di marmo è piombato su uno dei tavolini di un bar vicino pochi secondi dopo che un cliente aveva scelto un’altra posizione. E’ probabile che il distacco dei pezzi ieri mattina sia dovuto alle conseguenze del maltempo che lunedì 3 agosto, con l’ennesimo temporale, ha colpito anche la città.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco e il parroco don Giambattista Francesconi, insieme agli agenti della Polizia Locale. Il sacerdote ha fatto subito chiudere la chiesa, mentre i vigili del fuoco hanno accertato i danni e le infiltrazioni. Dopo aver rimosso i pezzi di cornicione da terra e transennato il sagrato, serviranno però i tecnici per capire come mettere in sicurezza l’edificio.

Nel frattempo gli ingressi alla chiesa ristrutturata nel 1400 sono stati chiusi ai fedeli e le cerimonie religiose spostate nella chiesa dei Miracoli dove tra l’altro i lavori di restauro si sono conclusi da pochi giorni. Il parroco ha però fatto capire che non ci sono fondi necessari e per questo motivo si conterà anche nella generosità dei bresciani. Intanto il bar sfiorato dai frammenti si è dovuto adeguare riducendo il numero dei tavolini all’esterno.