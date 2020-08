Brescia, macelleria vende carne in strada. Polizia la sanziona

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 4 agosto i gestori egiziani di una macelleria islamica in via Vallecamonica Brescia, in città, sono finiti nei guai per il modo in cui avevano deciso di vendere la carne di un centinaio di capi ovini. Alcuni residenti hanno notato un camion presente davanti al negozio, tra via Valsaviore e via Roncadelle, con un assembramento di persone. Quindi hanno segnalato la situazione facendo muovere sul posto gli agenti della Polizia Locale e i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute.

E si è scoperto che i capi di carne da vendere, invece di essere scaricati dal mezzo pesante e trattati in frigorifero per poi essere esposti, venivano ceduti direttamente dal camion e dove il refrigeratore in quel momento era spento. Un’iniziativa, ovviamente senza autorizzazione, che ha però portato a vendere 40 capi ai clienti e inducendo gli agenti a fermare le decine rimasti e da controllare, per poi fermare la vendita.

In realtà si è compreso che la carne era in buone condizioni e quindi, dopo l’analisi da parte di Ats, è stata restituita ai titolari ma con l’indicazione di conservarla in frigorifero. E intanto i gestori hanno incassato una sanzione di 3 mila euro.