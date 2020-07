Coronavirus, il 9 settembre al Duomo di Brescia il Requiem di Verdi

(red.) Domenica scorsa 26 luglio non sono mancate la commozione e l’emozione di fronte all’Orchestra Giovanile Italiana che si è esibita sul palco allestito in piazza Loggia a Brescia per un concerto dedicato al coraggio e alla dedizione dei sanitari nell’assistenza dei pazienti affetti dal Covid-19. Ma quello, durante il quale era presente anche il ministro alla Salute Roberto Speranza, non è stato l’unico momento musicale per rialzarsi dopo la fase più acuta della pandemia.

Tanto che la Lombardia, lanciato dal Teatro alla Scala di Milano, con Brescia sarà coinvolta in una sorta di concerto itinerante. Si tratta del Requiem di Giuseppe Verdi che verrà eseguito come prima rappresentazione il 4 settembre nel Duomo di Milano. Tre giorni dopo, il 7, sarà il turno del Duomo di Bergamo e infine il 9 settembre nella Cattedrale di Brescia, toccando quindi le province più colpite dal virus.