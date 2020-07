Via Oberdan, decine di auto in sosta con le gomme tagliate

(red.) Per tutta la giornata di ieri, lunedì 27 luglio, si è registrato un incessante via vai verso un gommista vicino a via Oberdan a Brescia. Il motivo? A partire da domenica 26 e soprattutto ieri, quando molti sono tornati al lavoro, hanno notato le proprie auto parcheggiate e con gli pneumatici squarciati.

La sensazione è che si sia trattato di un episodio di vandalismo di massa da parte di qualche ubriaco che avrebbe agito sabato notte armato di qualche oggetto contundente. La zona è poco coperta dalle telecamere di sorveglianza e quindi sarà difficile risalire agli autori, ma i residenti si rivolgono direttamente al Comune chiedendo maggiore sicurezza, anche se la zona non è mai stata considerata a rischio.