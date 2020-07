Brescia, falsi avvisi e tecnici di A2a per lavori nelle abitazioni

(red.) Gli avvisi affissi lungo la via rischiano di far pensare che quegli interventi siano regolari. Ma non è così. Nelle ore precedenti a martedì 28 luglio A2a Calore e Servizi ha informato i cittadini del fatto che i propri operatori non hanno bisogno di entrare nelle abitazioni per svolgere degli interventi.

La comunicazione da parte della società è giunta nel momento in cui si è avuta notizia di una serie di avvisi pubblicati sulle pareti di via Maggi a Brescia, in città, che annunciavano lavori di manutenzione e interruzione di servizio per conto di A2a. Per questo motivo sono stati invitati i cittadini interessati e residenti nella via a segnalare alle autorità qualsiasi azione sospetta.