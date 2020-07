SOStieni Brescia, 2,4 milioni di euro approdati al fondo di aiuto

(red.) L’idea, diventata concreta, ha visto anche l’adesione e il supporto dell’attrice Ambra Angiolini. Si parla del fondo “SOStieni Brescia” lanciato all’inizio di aprile da parte del Comune di Brescia per aiutare le famiglie e quanti sono rimasti coinvolti nella crisi connessa all’emergenza da coronavirus. Il fondo è stato alimentato nel corso del tempo da donazioni da parte di istituzioni, aziende e cittadini e ieri, mercoledì 22 luglio, è stato presentato a palazzo Loggia per fare il punto della situazione.

A illustrarlo ci hanno pensato il sindaco Emilio Del Bono, il responsabile del settore Servizi sociali Massimo Molgora e il direttore della filiale di Brescia della Banca d’Italia Ciro Schioppa. Al 20 luglio il fondo era stato alimentato di 2,4 milioni di euro, di cui 1,3 milioni già spesi, tra le altre cose, con 659 mila euro per integrare il contributo dello Stato nei buoni spesa e per un totale di 1,7 milioni di euro. Sono state 5.046 le richieste accolte e di cui quasi 2 mila grazie al fondo comunale istituito.

Altri interventi riguardano il sostegno al reddito per 268 mila euro, altri contributi per 127 mila euro come rimborso per le spese funerarie a chi ha perso un proprio caro e voucher per 160 mila euro. Spazio anche a 94 mila euro per quanti hanno avuto difficoltà a pagare l’affitto. Nel fondo “SOStieni Brescia” ora restano oltre un milione di euro per cui si deve decidere come assegnarlo, forse dando spazio alle attività commerciali tra le più colpite a livello economico dalla pandemia.