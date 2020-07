Brescia, 21enne precipita dalla falesia mentre si arrampica

(red.) Ieri mattina, martedì 21 luglio, a mezzogiorno un ragazzo di 21 anni residente a Botticino ha rischiato grosso nel momento in cui si stava arrampicando sulla falesia a Caionvico, a Brescia. Il giovane era impegnato nella scalata, mentre due suoi amici si trovavano a terra per sicurezza e in caso di bisogno. A un certo punto, forse per una distrazione o altri motivi, il giovane scalatore ha perso l’aggancio sulla parete ed è precipitato per diversi metri riportando traumi alla schiena e a un braccio.

Subito gli amici che erano con lui hanno allertato i soccorsi facendo intervenire sul posto il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Il giovane ferito è stato imbarcato sull’elicottero e trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia dove le sue condizioni sono serie, ma non gravi.