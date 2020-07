Coronavirus in piazza Loggia un concerto per ringraziare i sanitari

(red.) Domenica sera 26 luglio in piazza Loggia (al teatro Gran Morato in caso di maltempo) a Brescia si terrà il concerto “La serata del coraggio e della dedizione” con cui l’intera comunità bresciana ringrazierà medici, infermieri e operatori sanitari che si sono occupati dell’assistenza dei pazienti colpiti dal Covid-19 nei mesi più drammatici della pandemia nella nostra provincia. L’iniziativa, in programma alle 21, è stata presentata ieri, lunedì 20 luglio, dal sindaco Emilio Del Bono e dalla vice e assessore alla Cultura Laura Castelletti.

Un evento che il primo cittadino aveva promesso e con cui ringraziare quanti hanno lottato in prima fila contro il virus nel periodo più buio. Andrà in scena un concerto di musica classica per un massimo di 540 invitati e dedicato non solo ai professionisti sanitari, ma anche alle istituzioni e alle forze dell’ordine che si sono adoperate nel lavoro.

Foto 2 di 2



A dirigere sarà il maestro Lorenzo Viotti con l’Orchestra Giovanile Italiana e puntando su una Serenata per orchestra d’archi in do maggiore op. 48 di Cajkovskij e la Sinfonia n.2 in si bemolle maggiore D.125 di Franz Schubert. Per il concerto sono stati invitati anche il ministro alla Salute Roberto Speranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.