Tre ragazzi feriti in fuori strada in A4, Polizia stradale indaga

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 16 luglio è stato ricostruito più nei dettagli l’incidente che ha coinvolto un’auto uscita di strada lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione di Venezia. Era successo martedì notte 14 luglio quando tre ragazzi, dai 25 ai 30 anni e residenti tra Calcinato, nel bresciano e Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, sembra che stessero tornando a casa dopo una festa.

Era quasi l’alba quando l’autista 30enne di Calcinato avrebbe perso il controllo della sua Renault Clio rendendo l’auto ingovernabile. E subito dopo il veicolo è uscito di strada ribaltandosi in un campo lungo la carreggiata. L’impatto è stato devastante, tanto che il passeggero 25enne al fianco del conducente è stato sbalzato nel terreno a metri di distanza. L’automobilista ha invece riportato condizioni meno peggiori e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare il terzo elemento, rimasto bloccato tra le lamiere dei sedili posteriori.

Tutti in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, hanno riportato traumi cranici e alle gambe e si sono visti riservare la prognosi negli ospedali Civili e alla Poliambulanza di Brescia dove sono stati trasportati, di cui uno in elicottero. Gli agenti della Polizia stradale di Verona Sud stanno continuando a ricostruire le cause del fuori strada, analizzando anche le immagini riprese dalle telecamere lungo l’A4.