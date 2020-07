Lavori in corso in via Milano, attenzione a sosta e traffico

(red.) A partire da mercoledì 15 luglio, come concordato con l’Amministrazione comunale, A2A Ciclo Idrico avvierà i lavori di sostituzione delle tubazioni della fognatura, acquedotto, gas metano e cavidotti energia elettrica in via Milano, a Brescia, per un tratto avente una lunghezza di 1060 mt, a partire dall’incrocio con lo svincolo della tangenziale Ovest fino all’incrocio con via Pascoli.

I lavori – che seguono quelli di sostituzione delle tubazioni del teleriscaldamento effettuati da A2A Calore e Servizi – comporteranno modifiche viabilistiche nell’area di cantiere che verranno comunicate con apposita segnaletica, deviazione del trasporto pubblico e rimozione di alcune aree di sosta.

I lavori verranno svolti attraverso due cantieri mobili contemporanei, di lunghezza massima di 150 mt, uno in partenza dallo svincolo della tangenziale Ovest verso il centro città e l’altro partendo dall’incrocio di via Villa Glori verso il centro città.

Gli ingressi pedonali e gli accessi carrai verranno comunque garantiti.

Tutte le attività previste sono funzionali alla realizzazione delle infrastrutture necessarie nell’ambito del progetto Oltre la Strada, finalizzato alla riqualificazione dell’area di via Milano.

L’asfaltatura definitiva verrà realizzata, come concordato con l’Amministrazione comunale, a conclusione dei lavori di riqualificazione del tratto interessato.