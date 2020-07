Brescia, all’esame teorico di guida con i cellulari: due denunciati

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 11 luglio alla sede della Motorizzazione Civile di via Grandi a Brescia sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale nel momento in cui all’interno degli uffici si stava svolgendo un esame di teoria di guida. A capire che c’era qualcosa che non andava è stato il commissario che ha acceso i riflettori su due giovani esaminandi, un 19enne pachistano e un 24enne indiano.

I loro movimenti hanno attirato l’attenzione, inducendo il commissario a sospendere la seduta e ad allertare la Polizia municipale. Il motivo? Gli agenti, perquisendo i due giovani intenti a sostenere l’esame, avevano addosso, tra i pantaloni e il maglione, due cellulari in grado di parlare con l’esterno.

In pratica i due pensavano e speravano di superare l’esame senza conoscere alcuna nozione, ma facendosi dire le risposte giuste. I due sono stati quindi denunciati. Tra l’altro non è la prima volta che qualcuno cerca di fare il furbo durante l’esame in Motorizzazione.