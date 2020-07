Zero distanze e mascherina, Polizia chiude un bar a Brescia

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 10 luglio gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno raggiunto un bar in piazzale Cesare Battisti in città per notificare al titolare la chiusura dell’attività per dieci giorni e la sospensione della licenza.

Il locale è gestito da cittadini cinesi e nelle settimane precedenti agli agenti erano arrivate numerose segnalazioni per la presenza all’interno del bar di clienti che non rispettavano il distanziamento sociale e non indossavano nemmeno le mascherine. Gli operatori hanno quindi indicato quella situazione alla prefettura che ha stabilito la chiusura del locale per oltre una settimana.