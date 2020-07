Brescia, 26 luglio in piazza Loggia un concerto dedicato ai medici

(red.) Si terrà domenica sera 26 luglio, con un programma al momento ancora da definire, il concerto in piazza Loggia a Brescia dedicato ai professionisti sanitari impegnati in prima fila negli ospedali per combattere contro il Covid e assistere i pazienti malati. Non solo quelli che ce l’hanno fatta a superare l’infezione, ma anche purtroppo i deceduti. In provincia di Brescia sono quattordici i medici che hanno perso la vita, oltre a vari operatori sanitari attivi anche nelle associazioni.

E per ringraziare quanti hanno assistito i malati nei mesi più drammatici dell’emergenza, la sera del 26 luglio un’orchestra dedicherà, a nome della città e della comunità bresciana, un concerto di musica classica. Nella piazza davanti alla sede municipale sarà allestito un palco e non potranno partecipare più di 500 persone, viste le disposizioni sul distanziamento sociale. In ogni caso tutti gli ospedali e le strutture sanitarie saranno rappresentati.