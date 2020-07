Brescia, per tutto luglio nei weekend si consuma solo ai tavoli

(red.) L’ordinanza che il sindaco di Brescia Emilio Del Bono aveva firmato prevedendo il divieto di asporto delle bevande alcoliche nei fine settimana dalle 20 sta funzionando. Dal momento dell’introduzione, infatti, non si sono più viste scene simili agli assembramenti che si erano creati in piazza Arnaldo, con molti clienti anche senza mascherina. Il provvedimento del primo cittadino, che sta ottenendo risultati, sarà quindi prorogato per tutto il mese di luglio.

Di conseguenza, a partire dalle 20 si potranno consumare i drink solo stando seduti ai tavoli dei locali. E per assicurare il rispetto ci saranno anche le forze dell’ordine. Una misura, quella del divieto di asporto, che riguarda anche i negozi, supermercati e distributori automatici. L’intenzione sarebbe poi quella di sospendere gli effetti dell’ordinanza in agosto nel momento in cui, quando i cittadini andranno in vacanza, la città dovrebbe svuotarsi e a quel punto non dovrebbero vedersi nuovi assembramenti.