Brescia, malore alla guida e l’auto finisce dentro il negozio

(red.) La preoccupazione da parte dei clienti e dei commessi è stata tanta questa mattina, mercoledì 1 luglio, nel momento in cui hanno visto un’auto che si stava dirigendo impazzita verso il negozio. E’ successo al “Coramis” di via Viterbo a Brescia.

Una donna che stava guidando la vettura a un certo punto è stata colta da malore rendendo la vettura ingovernabile. Tanto da infrangere la vetrata del negozio e finire la corsa all’interno. Per fortuna non ci sono stati feriti, mentre i soccorritori hanno sottoposto la conducente a tutti i controlli per verificare le sue condizioni di salute.