Brescia, coppia di anziani inseguiti da malviventi verso casa

(red.) Era come essere in una scena di un film di spionaggio, ma era la drammatica realtà e solo la forza di gridare di uno di loro ha convinto altri due individui a desistere. E’ quanto accaduto domenica mattina 28 giugno nel quartiere del Villaggio Violino a Brescia, in città. Una coppia di anziani coniugi residenti nella zona erano usciti di casa per concedersi una passeggiata.

Ma al momento di tornare a casa, in via Re Rotari, hanno compreso che c’era qualcosa che non andava. A un certo punto un uomo e una donna avrebbero inseguito con insistenza i due anziani diretti alla loro abitazione. Nei minuti successivi le urla dell’anziano hanno attirato l’attenzione di altri presenti e così i due malintenzionati sono fuggiti.