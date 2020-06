Brescia, chiede al vicino di fare meno rumore e rischia pugnalata

(red.) Un proverbio recita “tra moglie e marito non mettere dito”. E uno che l’altro giorno, martedì 23 giugno, lo ha fatto nel bresciano ha rischiato di ricevere un fendente al petto. E’ la dinamica, riportata da Bresciaoggi, di quanto avvenuto proprio martedì sera in un condominio del quartiere Perlasca, in città. Un inquilino albanese di 39 anni, infastidito dalla voce alta proveniente dal confinante appartamento e nel quale si stava consumando una lite tra due coniugi, si è presentato e ha chiesto di fare meno rumore.

Ma dall’altra parte il 51enne che si era affacciato alla porta con la coniuge non ci ha pensato due volte: ha preso un pugnale e tentato di colpire l’albanese. Quest’ultimo per fortuna ha avuto il riflesso, con una mano, di evitare la coltellata. Nel frattempo anche un altro coinquilino, albanese, ha aiutato il connazionale fermando il 51enne.

Il caos ha indotto ad allertare le forze dell’ordine facendo arrivare sul posto la Polizia. Come risultato, l’aggressore armato di pugnale è stato arrestato per tentato omicidio e condotto in carcere in vista di essere interrogato per la convalida del fermo. L’albanese che aveva chiesto di abbassare la voce è invece rimasto ferito alla mano con la quale aveva evitato il fendente.