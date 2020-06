Brescia, il colpo al Pam gli va male: la Polizia lo arresta

(red.) Quell’uomo non poteva neppure trovarsi sul territorio comunale di Brescia a causa di un divieto di dimora che gli era stato imposto dopo l’ennesima condanna e vari precedenti. Ma lunedì pomeriggio 22 giugno un 30enne ghanese senza fissa dimora si è comunque presentato al supermercato Pam di via Fratelli Porcellaga, in città, in centro storico. Evidentemente non doveva fare la spesa, visto che per diversi minuti è stato notato mentre girava a vuoto tra gli scaffali.

Fino a quando, pensando di farla franca, si è nascosto addosso alcune bottiglie di alcolici del valore di 100 euro. Ma un addetto alla sorveglianza lo teneva monitorato e quando lo ha sorpreso lo ha subito raggiunto. Il malvivente ha cercato di fuggire da qualche via secondaria, ma è stato bloccato non senza difficoltà. Ha quindi restituito la merce arraffata e poi preso in carico da una Volante della Polizia che lo ha arrestato e condotto nella camera di sicurezza. Ieri, martedì 23, il giudice ha convalidato l’arresto per rapina.