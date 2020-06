Coronavirus, 210 mila mascherine lavabili da Ubi a Brescia e Bergamo

(red.) Un gesto di vicinanza con cui accompagnare insieme le due città più colpite dall’emergenza sanitaria da coronavirus in Italia. In vista anche della possibile candidatura, come qui sperano e sognano, a Capitale italiana della Cultura nel 2023. E’ quello messo in campo da Ubi Banca – che a Brescia e Bergamo possiede la maggior parte delle filiali – per donare 210 mila mascherine lavabili ai loro cittadini.

Si tratta di mascherine bianche che riportano il paesaggio di Brescia e su altre quello di Bergamo. La distribuzione coinvolgerà a luglio anche le Diocesi, i Comuni e le filiali presenti nelle due province. L’iniziativa è stata lanciata da Marco Franco Nava direttore della macro area territoriale Brescia e Nord Est e da Luca Gotti direttore della macro area territoriale Bergamo e Lombardia Ovest.