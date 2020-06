Brescia, rissa tra stranieri al Carmine e un ferito: indaga la Polizia

(red.) Nella notte tra domenica 21 e ieri, lunedì 22 giugno, è avvenuta una rissa di fronte a un bar di via Elia Capriolo al Carmine, nel pieno centro storico di Brescia. E a rendere ancora più degna di nota la situazione il fatto che tutto sia avvenuto a pochi passi dal commissariato di Polizia locale e proprio dal bar che era stato sospeso lo scorso gennaio sempre per rissa. Nella circostanza avvenuta domenica notte intorno all’una, due gruppi di stranieri hanno iniziato a discutere, per poi alzare le mani e prendendosi a calci e pugni.

Un giovane africano è rimasto a terra, mentre gli altri aggressori sono fuggiti. Subito dopo sono arrivati anche gli amici del ferito per poi allontanarsi. Il ragazzo rimasto a terra è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato al Città di Brescia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza in zona per risalire alle bande che si sono fronteggiate tra di loro.