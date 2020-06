Brescia, auto corre e si schianta contro una casa. Occupanti illesi

(red.) Nella notte tra sabato 20 e ieri, domenica 21 giugno, una vettura che si stava muovendo ad alta velocità è uscita di strada in via Vallecamonica a Brescia. E’ successo intorno alle 2,20 quando a bordo della Honda Crv c’erano un padre e il figlio moldavi. In base alla ricostruzione della Polizia Locale di Brescia intervenuta sul posto, il veicolo proveniente da via Roncadelle a 130 km orari, invece di svoltare ha proseguito la corsa abbattendo il cancello di un’abitazione per poi letteralmente finire dentro l’immobile, provocando un buco nel muro.

Per fortuna i due a bordo del veicolo sono rimasti illesi, ma se la sono vista brutta. Anche perché nell’uscire di strada e abbattendo il cancello, un’asta è finita contro il cofano dell’auto rimasto trafitto per poi uscire dal tetto e senza toccare i due occupanti.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, mentre gli agenti della municipale stanno cercando di capire come la vettura sia penetrata letteralmente nell’immobile. L’edificio è dotato di una telecamera di videosorveglianza, ma la velocità del veicolo era troppo alta. E’ stata sicuramente una fortuna che i due occupanti non abbiano riportato ferite.