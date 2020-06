“Rialzati Brescia”, Fratelli d’Italia al mercato del Villaggio Sereno

(red.) Stamane Fratelli d’Italia Brescia si trovava al mercato del Villaggio Sereno, per sensibilizzare la campagna lanciata sabato scorso in Corso Zanardelli. Di seguito le parole del coordinatore cittadino Paolo Inselvini: “Oggi abbiamo dato continuità alla campagna “Rialzati Brescia” inaugurata sabato scorso. Non a caso abbiamo scelto di iniziare dai mercati della nostra amata città, mostrando la vicinanza ai nostri concittadini, il confronto con la gente ed in particolare con coloro che hanno sofferto durante questi mesi difficili”.

“In questa pandemia”, ha proseguito Inselvini, “abbiamo riscoperto un grande senso di comunità ed è da questo che dobbiamo ripartire per rialzarci tutti insieme. Abbiamo scelto inoltre di essere qui oggi, al mercato, perché è dall’economia locale che bisogna ripartire, sostenendo i piccoli commercianti, gli ambulanti che hanno resistito al silenzio delle istituzioni e nonostante tutto continuano, giorno dopo giorno, a fornirci i loro servizi di altissima qualità. “