Cinema, a Brescia si riparte ma all’aperto. 50 proiezioni al Mo.Ca

(red.) Da lunedì 15 giugno hanno potuto riaprire, per decreto governativo, anche le sale cinematografiche. Ma a Brescia, considerando le misure di sicurezza da rispettare e la scarsità di contenuti, anche per numerose produzioni fermate dal lockdown, si pensa di riaprire le multisala Oz e Wiz a luglio.

Un periodo nel quale sono attesi in sala una serie di film tra i più attesi nel corso della stagione. Nel frattempo il cinema a Brescia passerà dal Mo.Ca di via Cavour e Moretto, in città, con una programmazione che si terrà dal 24 giugno al 30 agosto.

Saranno cinquanta proiezioni all’aperto – al cinema Sociale in caso di maltempo – tra “Parasite” e “Joker”, “Odio l’estate”, “L’ufficiale e la spia”, “1917”, “C’era una volta a… Hollywood” e altre produzioni. Saranno trasmessi anche film d’autore e altri che sono stati diffusi solo on demand nel periodo del lockdown.