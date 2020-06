Solidarietà tra Sicilia e Brescia, cibo per famiglie del Carmine

(red.) La solidarietà annulla gli oltre 1.500 chilometri di distanza che geograficamente separano Brescia e la Sicilia. In tempo di Covid, con il nostro territorio che purtroppo è rimasto tra i più colpiti e quello siciliano che, invece per fortuna ne ha risentito di meno, si attiva una forma di beneficenza. E si parla di un’iniziativa concreta, con cibo che arriverà dall’isola verso Brescia per essere donato a più di 300 famiglie residenti al Carmine, in città e che ne hanno bisogno.

Sono 700 chili di prodotti biologici offerti da Slow Food Sicilia verso la Slow Food Brescia e in arrivo stamattina, martedì 16 giugno. Verranno poi consegnati venerdì 19 ai volontari di “Cibo per tutti” con la presenza della vicesindaco Laura Castelletti nella palestra della vecchia scuola Calini in via delle Grazie.

Il materiale verrà poi confezionato in diversi pacchi da consegnare alle famiglie interessate. Ogni settimana sono circa 500 i nuclei familiari che hanno bisogno rispetto alle poche decine del periodo precedente all’epidemia. A Brescia arriveranno miele, pasta e biscotti prodotti in Sicilia e che consentono ai piccoli produttori di fare beneficenza, considerando il minore accesso della merce ai supermercati.