George Floyd, piazza Vittoria in ginocchio contro il razzismo

(red.) Come negli Stati Uniti, epicentro delle manifestazioni contro ogni forma di razzismo e dopo l’assassinio di George Floyd, ieri, martedì 9 giugno, è stato anche il momento di Brescia. Nella centrale piazza Vittoria circa 1.500 persone, soprattutto giovani, si sono radunate e, mantenendo la distanza, hanno protestato contro il razzismo che continua ad avvertirsi nella società. Molti i movimenti studenteschi e le associazioni che hanno voluto partecipare, fino al culmine di un atto simbolico come se ne sono visti in tutto il mondo.

Intorno alle 17,15 tutti i presenti si sono inginocchiati in silenzio per qualche minuto e alzando un pugno. Tra i presenti in piazza non sono mancati volti noti come il calciatore del Brescia Mario Balotelli e della Germani Basket Brescia David Moss, che a loro volta spesso sono vittime di comportamenti razzisti solo per il loro colore della pelle.