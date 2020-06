Attenzione all’oggetto misterioso: si trova nel Parco delle Cave

(red.) Una lettera interessante con un’immagine allegata. Si trova nel Parco delle Cave di Brescia. Anche noi, come il nostro lettore, ci poniamo la stessa domanda…Che cosa è? Speriamo che non sia una panchina…

Egregio Direttore,

CHE COSA E’…?

Nel polmone verde di Brescia, con esattezza al Parco delle Cave, è comparso un oggetto alquanto strano e bizzarro. E’ comparso nel nulla, al ad uno dei lati del parco, un oggetto di forma sconosciuta e misteriosa al suo utilizzo. Ha attirato l’attenzione di tutti, oltre che per la sua bellezza che richiama lo stile Giuseppe Rivadossi-mobili, anche per il fatto di essere particolarmente insolito come disegnatura e forma.

Si vocifera… che sia la personale postazione dell’Assessore Fabio Capra per il richiamo delle anatre che non pagano le tasse..!? Altri dicono che sia la postazione del Prof Claudio Bragaglio per il richiamo delle diverse specie in via di estinzione di volatili acquatici dalla steppa eurasiatica? Si vocifera che sia la personale postazione di meditazione del Sindaco On. Del Bono…? Si dice che i Consiglieri/e Comunali siano terrorizzati oltre del covid-19 ora anche per questo misterioso oggetto… Ecco perché fanno le riunioni in video-smart working… Si vocifera che sia la panchina per i masochisti…?

TROVIAMO LA RISPOSTA ALLA ALLA NIUENTRI …

Celso Vassalini, Brescia