Brescia, Polizia ferma un aggressore e un ricercato per omicidio

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 8 giugno gli agenti della Polizia di Stato di Brescia sono stati impegnati in una serie di controlli nei pressi della stazione ferroviaria per verificare la sicurezza in questo periodo di fase 3 e con gli spostamenti di nuovo ammessi tra regioni diverse. In uno di questi controlli, una Volante ha notato un uomo che stava aggredendo un’altra persona. Si trattava di un 44enne che al momento di essere bloccato dalle forze dell’ordine si è scagliato anche contro di loro.

Ma è stato bloccato e condotto in questura non senza fatica, visto che ha colpito a calci e testate la vettura di servizio. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e si è visto convalidare il fermo dal giudice. Nell’ambito dei controlli, gli operatori hanno anche individuato e identificato un pakistano residente in provincia di Brescia, ma destinatario di un mandato di cattura emesso da un tribunale di Gujrat per aver ucciso una donna nel 2014.