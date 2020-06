Brescia, contro la Polizia che ferma una festa: arrestato

(red.) La festa dello scorso giovedì sera 4 giugno in un’abitazione di via Amba d’Oro a Brescia ha indotto i partecipanti ad alzare troppo il gomito tra birra e drink vari e anche ad alzare il volume della musica. Suoni, rumori e schiamazzi che hanno spinto i vicini di casa a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia di Stato che hanno interrotto quella festa post-lockdown a base di eccessi e riportato la calma.

Infatti, probabilmente a causa dell’alcol, due dei partecipanti avevano iniziato ad alzare le mani uno contro l’altro. E quando uno dei due ha visto arrivare una Volante, li ha colpiti. Per lui la serata è finita in questura dove è stato identificato e arrestato. Ma considerando la sua posizione da incensurato, è stato rimesso in libertà dal giudice in attesa di tornare in tribunale per il processo.