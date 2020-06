Brescia, ferisce a coltellate un 57enne in via Eritrea: arrestato

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 5 giugno un uomo di origine marocchina è stato arrestato dagli agenti di una Volante della Polizia di Stato a Brescia dopo aver ferito a coltellate un altro individuo. Era successo in via Eritrea, zona non lontana dal centro commerciale Freccia Rossa, quando il nordafricano, ubriaco, aveva ferito un 57enne moldavo.

Era stato proprio il ferito a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e armato di un coltello che ha detto di essere riuscito a portare via all’aggressore. Gli operatori hanno indagato partendo proprio da quelle tracce di sangue e sono arrivati a rintracciare e identificare il 63enne marocchino. Per lui sono scattate le manette per tentato omicidio e il giudice ha convalidato il fermo e la detenzione in carcere.