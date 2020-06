Cibo per tutti Carmine, David Moss e Andrea Zerini ci mettono la faccia

(red.) David Moss e Andrea Zerini: due alfieri dello sport aderiscono alla campagna di raccolta fondi di CIBO PER TUTTI CARMINE, progetto che nasce “dalla strada”, dal bisogno di numerose persone e famiglie che si sono trovate, all’improvviso, senza possibilità di sostentamento a causa dell’emergenza sanitaria creatasi per il Covid-19.

A questo bisogno hanno risposto diverse associazioni e tanti volontari che lavorano con un fine comune: garantire a tutti la possibilità di nutrirsi e di avere a disposizione generi di prima necessità.

Il Comitato Genitori della Scuola Primaria Calini e il Gruppo De Noalter, insieme a diverse realtà e associazioni, hanno dato vita a una rete di solidarietà che raccoglie donazioni, generi di prima necessità come prodotti a lunga scadenza, pannolini, materiale scolastico e qualsiasi cosa utile si possa destinare a chi, in questo momento più che mai, sia in difficoltà economiche.

“In queste settimane abbiamo raccolto testimonianze di solidarietà e condivisione nate da questa iniziativa: dalle generose donazioni di produttori e di singoli a chi, rivoltosi a noi perché in difficoltà, visto il grande lavoro ha deciso di partecipare attivamente come volontario”, affermano gli organizzatori. Un senso crescente di solidarietà anima l’iniziativa, che ha rafforzato la coesione e i legami nella comunità: “ci sono storie bellissime da raccontare… Il mondo è pieno di bellezza, noi proviamo a dargli voce”.

La raccolta fondi e donazioni e la prima distribuzione hanno avuto avvio ai primi di maggio; ora, nel giro di poche settimane, i nuclei familiari seguiti sono arrivati a 457 per un totale di 1405 persone e si prevede, vista la continua richiesta, di superare presto questi numeri.

È importantissimo continuare a sostenere le famiglie, le risorse si stanno esaurendo e urgono nuovi aiuti, per questo CIBO PER TUTTI CARMINE lancia la campagna di raccolta fondi con l’aiuto del capitano Moss e dell’ala pivot Zerini della Germani Basket Brescia Leonessa; loro sono i primi testimonial ad aderire, ma a rafforzare il messaggio si attendono altri nomi dal mondo dello sport.

“Da parte del singolo cittadino come da realtà aziendali o associazionistiche, ogni contributo è prezioso, e tutti coloro che vorranno offrire la loro partecipazione in termini di disponibilità di tempo e presenza saranno i benvenuti”, ribadiscono i responsabili della campagna.

La pagina facebook Cibo per tutti Carmine è aggiornata costantemente con post e notizie, presto in arrivo anche i video promozionali girati in prima persona da David Moss e Andrea Zerini.