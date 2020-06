Festa della Repubblica, a Brescia celebrazione in forma ridotta

(red.) La giornata festiva di oggi, martedì 2 giugno in cui si celebra la Repubblica, gli appuntamenti in tutte le città italiane saranno in forma ridotta a causa dell’emergenza da coronavirus. Per quanto riguarda Brescia, si partirà alle 9,15 nel portico di piazza Loggia per deporre una corona di fiori alla lapide dedicata ai caduti. In seguito l’attenzione sarà nel cortile di palazzo Broletto dove dalle 9,25 si terrà il momento istituzionale dei festeggiamenti.

E’ prevista l’alzabandiera con l’intonazione dell’inno di Mameli e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte del prefetto Attilio Visconti. Alle celebrazioni sul posto parteciperanno proprio il prefetto insieme al sindaco Emilio Del Bono, il presidente della Provincia Samuele Alghisi, il questore Leopoldo Laricchia insieme ai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Presidio Militare. Si potrà assistere alla cerimonia attraverso la diretta streaming dal profilo Facebook del Comune.