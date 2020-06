Brescia, rimane bloccato con lo zaino tra le porte del treno

(red.) E’ un incidente assurdo quello che ieri sera, lunedì 1 giugno, ha portato un ragazzo di 23 anni a finire in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ancora ricostruendo i dettagli dell’accaduto, ma sembra che il giovane albanese residente nel quartiere Fiumicello fosse arrivato in treno alla stazione ferroviaria.

Erano circa le 22,30 e nel momento di scendere, forse assonnato o per altri motivi, si sarebbe accorto di aver dimenticato lo zaino a bordo del convoglio. Quindi sarebbe di nuovo salito per poi recuperare il bagaglio e scendere, ma sarebbe rimasto incastrato tra le porte che si stavano richiudendo in vista di ripartire. Dal posto è stato lanciato l’allarme facendo intervenire l’automedica e un’ambulanza di Brescia Soccorso che hanno trasportato il giovane in codice rosso in ospedale.