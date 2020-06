Brescia, dopo la chiusura per virus riaprono i cimiteri cittadini

(red.) Erano rimasti chiusi per evitare assembramenti tra i visitatori. Tanto che nemmeno al momento di celebrare i funerali hanno potuto partecipare i familiari dei defunti. Da oggi, lunedì 1 giugno, come già adottato anche in altri paesi in provincia di Brescia, in città riaprono i cimiteri.

Gli orari di apertura non cambiano e saranno sempre dalle 8 alle 12 e dalle 13,45 alle 17,30 tutti i giorni, festivi compresi. Il Comune informa anche del fatto che, visto un atteso afflusso in aumento dei visitatori, gli addetti comunali saranno assistiti dalla Protezione Civile per garantire il rispetto del distanziamento sociale e le altre regole da seguire.