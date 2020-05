Tpl, dall’1 giugno bus e metro tornano fino a mezzanotte

(red.) La prossima settimana, da lunedì 1 giugno, riprenderà con i normali orari anche il servizio di trasporto pubblico urbano di Brescia tra autobus e metropolitana. Il servizio dei bus verrà ripristinato fino alla mezzanotte e con le linee 2, 3, 10, 11, 15 e 17 che torneranno a effettuare servizio fino alla mezzanotte con il ritorno delle corse che si incrociano in centro storico alle 23,20 e alle 0,08.

Verranno anche leggermente modificati gli orari delle corse della linea 6 Brescia-San Gottardo per le esigenze degli utenti, la 3 Mandolossa-Rezzato e 12 Fiumicello-Verrocchio per i lavori in corso in via Milano.

Anche per la metropolitana l’orario di servizio sarà attivo fino a mezzanotte, orario dell’ultimo viaggio dai capolinea e con un incremento delle frequenze nelle fasce orarie del tardo pomeriggio e inizio sera. Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, bus e metro funzioneranno con gli orari festivi.