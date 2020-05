Brescia, sabato 30 maggio riparte il mercato in centro storico

(red.) Dal 30 maggio riparte il mercato Emporium, completo anche dei punti vendita dedicati ai prodotti non alimentari.

Piazza Loggia non sarà interessata all’area mercatale per evitare potenziali assembramenti. I banchi saranno distribuiti lungo un percorso che interesserà via X Giornate, via IV Novembre, via San Faustino e piazza Vittoria. Il tracciato, analogo a quelli utilizzati nei casi in cui piazza Loggia è occupata a causa di eventi, è stato elaborato in modo da conciliare gli interessi degli operatori commerciali con le misure di sicurezza per il contenimento dell’epidemia e con le occupazioni di suolo già presenti sull’area di mercato.

In totale saranno 90 gli operatori presenti. I banchi dedicati ai prodotti alimentari saranno 16 e saranno posizionati in via San Faustino, come di consueto. Non sarà consentita la vendita di articoli di abbigliamento usati. Per la zona di San Faustino gli ingressi saranno collocati a nord e a sud mentre saranno quattro gli ingressi all’area mercatale centrale. I volontari misureranno la temperatura ai clienti agli accessi a sud in via IV Novembre (a lato dell’ingresso del parcheggio), a nord in via X Giornate (all’angolo con via Volta), in via Via Posta e alla fermata della Metro in piazza Vittoria.

I City Angels e dieci volontari dell’Ana collaboreranno con gli operatori comunali per evitare assembramenti mentre saranno presenti due Convid Manager che coordineranno e monitoreranno la messa in opera delle misure anti contagio. Per garantire il distanziamento sociale gli operatori commerciali si sono impegnati a ridurre il proprio banco di vendita in modo da creare corsie più ampie per i clienti, che potranno così passeggiare con maggior sicurezza.